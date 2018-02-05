Во Франции выдвинули требование к России [ Редактировать ]
Россия должна начать выполнять минские соглашения. Об этом заявил в понедельник, 5 февраля, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан во время встречи с украинским коллегой Павлом Климкиным, сообщили во французском внешнеполитическом ведомстве.
"Франция, которая вместе с Германией играет посредническую роль, призывает Россию выполнить минские соглашения, особенно в сфере безопасности. Нашей целью остается общее политическое урегулирование кризиса", - заявил французский министр.
Ле Дриан во время обсуждения ситуации на востоке Украины отметил, что Париж поддерживает суверенитет Украины в пределах международно признанных границ и не признает незаконную аннексию Крыма.
"Кризис продолжается на востоке страны, каждую неделю он приводит к жертвам, население страдает от трудных условий жизни", - высказал мнение глава французского МИД.
Напомним, Россия разместила ракетные комплексы на границе с Евросоюзом.
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