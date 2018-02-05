Анджелина Джоли покорила ярким образом (фото) [ Редактировать ]
Американская актриса Анджелина Джоли засветилась на красной дорожке в серебристом платье с голой ногой.
Об этом сообщает Elle.
Анджелина Джоли вместе с детьми появилась на ежегодном вручении наград Annie Awards, которые присуждаются лучшим анимационным работам.
Вместе с Джоли были и 11-летняя Шайло в мужском костюме и 13-летняя Захара.
На церемонии 42-летняя актриса блистала в роскошном серебряном платье с необычной драпировкой в области декольте и высоким разрезом от бедра. В последнее время она часто выбирает наряды, акцентирующие внимание на ее ноги.
Ранее мы сообщали, что Анджелина Джоли удивила откровенным образом на шопинге.
по теме
Кайли Дженнер родила первенца
Младшая сестра американской звезды Ким Кардашьян и Instagram-дива Кайли Дженнер родила первенца от 25-летнего рэпера Трэвиса Скота.
С Анджелиной Джоли произошел курьез (фото)
Во время официального визита в Брюссель на пресс-конференцию НАТО с актрисой Анджелиной Джоли произошел конфуз.
Ани Лорак поделилась фото с маленькой дочерью
Певица Ани Лорак снялась в фотосессии со своей маленькой дочерью Софией.
В семье Анджелины Джоли и Брэда Питта назрел новый скандал - СМИ
Анджелина Джоли изначально не ладила с родителями Брэда Питта.
Джессика Альба показала новорожденного сына (фото)
31 декабря 2017 года 36-летняя американская актриса Джессика Альба в третий раз стала матерью.