Американская актриса Анджелина Джоли засветилась на красной дорожке в серебристом платье с голой ногой.

Об этом сообщает Elle.

Анджелина Джоли вместе с детьми появилась на ежегодном вручении наград Annie Awards, которые присуждаются лучшим анимационным работам.

Вместе с Джоли были и 11-летняя Шайло в мужском костюме и 13-летняя Захара.

На церемонии 42-летняя актриса блистала в роскошном серебряном платье с необычной драпировкой в области декольте и высоким разрезом от бедра. В последнее время она часто выбирает наряды, акцентирующие внимание на ее ноги.

Ранее мы сообщали, что Анджелина Джоли удивила откровенным образом на шопинге.