Чего теперь не смогут делать французские водители? И почему счастье не в деньгах? Об этом и не только - в нашем обзоре.

На Олимпиаду во главе с лидером страны. Делегацию КНДР на Играх в Пхёнчхане возглавит Ким Йон Нам, председатель президиума Верховного народного собрания Северной Кореи и формальный глава государства. Согласно Конституции, 90-летний политик является высшим должностным лицом КНДР. Всего в Играх-2018 примут участие 22 спортсмена из Северной Кореи. Олимпиада откроется уже в эту пятницу.

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Никакого телефона за рулем. Во Франции водителям запретили пользоваться мобильными гаджетами в автомобиле. Единственное исключение - если машина припаркована на стоянке. А вот за использование мобильного на обочине или при включенном аварийном сигнале, водителю грозит штраф в 135 евро и лишение трех очков в водительских правах.

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Гробницу, которой почти четыре с половиной тысячи лет, обнаружили неподалеку от египетской столицы, на плато Гиза. По мнению археологов-усыпальница принадлежала жрице Хетпет, которая жила во времена правления пятой династии фараонов и была приближенной к тогдашней элите. На стенах сохранились изображения охоты и рыбалки при участии самой жрицы. На данный момент ученые раскопали меньше половины сооружения.

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Счастье не в деньгах. Такое заявление сделал самый богатый китаец. Джек Ма - глава и основатель компании "Алибаба", в которую входит популярная торговая площадка "АлиЕкспресс", заявил, что чувствовал себя более счастливым и довольным жизнью, когда у него не было денег. Тогда Джек только окончил университет и подрабатывал учителем английского. Он считает эти времена "лучшими моментами в жизни". Сейчас состояние самого богатого человека в Китае составляет более 47 миллиардов долларов.

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Деревенскую олимпиаду в 58 раз устроили в индийском штате Пенджаб. В программе около полусотни дисциплин. Например, соревнования на слонах, акробатические трюки на мотоциклах и полет на мотодельтаплане. Есть и необычные - протянуть мотоцикл, держа его зубами за веревку. Или без помощи рук пронести плуг, которые весит 60 килограммов. Или удержать на себе вес авто.

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В японском городе Саппоро начался традиционный снежный фестиваль. На смотровой площадке выставили гигантские ледяные скульптуры в форме местных достопримечательностей, а также знаменитостей и персонажей аниме. За неделю тут установят 200 таких скульптур. Организаторы ожидают до двух миллионов посетителей.