В Ивано-Франковской области объявлено штормовое предупреждение из-за схода лавин [ Редактировать ]
6 февраля в горах Ивано-Франковской области сохранится серьезная опасность схода лавин (третий уровень), сообщает пресс-служба "Укравтодора" .
При таком уровне опасности снежный покров на крутых склонах плохо закреплен. Сход лавин возможен при незначительных дополнительных нагрузках на крутых склонах.
Возможно также спонтанное обрушение отдельных средних и одиночных больших по размерам лавин и снежных карнизов.
Ранее мы сообщали о гибели туристов из-за схода лавины в Италии.
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