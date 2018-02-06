6 февраля в горах Ивано-Франковской области сохранится серьезная опасность схода лавин (третий уровень), сообщает пресс-служба "Укравтодора" .

При таком уровне опасности снежный покров на крутых склонах плохо закреплен. Сход лавин возможен при незначительных дополнительных нагрузках на крутых склонах.

Возможно также спонтанное обрушение отдельных средних и одиночных больших по размерам лавин и снежных карнизов.

Ранее мы сообщали о гибели туристов из-за схода лавины в Италии.