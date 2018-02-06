Гороскоп на 6 февраля для всех знаков зодиака Источник: Pixabay

6 февраля - день для размышлений и просчета всевозможных стратегий. Не удивляйтесь, если планы будут срываться - это замечательная возможность поупражняться в умении быстро строить новые.

Овен

Не принимайте поспешных решений, каким бы очевидным ни казался один из вариантов. Тщательно взвешивайте все данные и думайте о последствиях.

Телец



Постарайтесь не вступать ни в какие конфликты. Возможно, это будет непросто, так как вы будете на взводе и любое слово может вывести из себя.

Близнецы

Сегодня вас ждет продуктивный день. Положительных результатов будет проще добиться, чем в любой другой день. А еще вам удастся убедить в своей правоте даже тех, кто был с вами категорически не согласен.

Рак

В неоднозначных ситуациях слушайте интуицию, сегодня она вас точно не подведет и подскажет правильное решение.

Лев

Если дела пойдут не так, как вы планировали, не тратьте время на панику, лучше придумайте новый план. Вот увидите, он окажется даже лучше старого.

Дева

Сегодня возможны конфликты и споры с людьми, которых вы считали своими союзниками. Используйте такое положение дел с умом. Помните, в споре рождается истина.

Весы

Вас ждет насыщенный событиями и волнениями день. Не волнуйтесь, вам хватит сил и энергии, чтобы закончить все дела.

Скорпион

Не останавливайтесь перед препятствиями и новыми высотами. Ваше упорство поможет справиться с любыми невзгодами.

Стрелец

Избегайте суеты, она собьет вас с толку. Медленно и методично двигайтесь к цели, не обращайте внимание на тех, кто будет пытаться вас торопить.

Козерог

Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Вас ждет очень насыщенный событиями период и копить неразрешенные дела - не лучшая затея.

Водолей

Прислушайтесь к советам окружающих даже если они кажутся абсурдными. Не замыкайтесь в себе и постарайтесь не давать волю лишней консервативности.

Рыбы

Вас ждут отличные новости. Даже если в середине дня будет казаться, что краски сгущаются, в конце все разрешится благополучно. И побольше улыбайтесь:)

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