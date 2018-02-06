Оперативные данные электронных торгов говорят о том, что мировые цены на нефть быстро снижаются.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле опустились до $66,94 за баррель.

Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали до $63,44 за баррель.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о быстром падении стоимости биткоина.