Мировые цены на нефть резко снизились [ Редактировать ]
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Оперативные данные электронных торгов говорят о том, что мировые цены на нефть быстро снижаются.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле опустились до $66,94 за баррель.
Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали до $63,44 за баррель.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о быстром падении стоимости биткоина.
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