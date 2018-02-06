"Мир дикого запада": опубликован трейлер второго сезона [ Редактировать ]
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Телеканал HBO опубликовал трейлер второго сезона популярного сериала "Мир дикого запада".
Продолжение сериала зрители увидят 22 апреля 2018 года.
Ранее мы сообщали о создании игры по мотивам сериала.
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