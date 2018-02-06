Перше за президентства Трампа падіння біржових котирувань залишається центральною світовою новиною. Рекордний обвал індексу Доу-Джонса спричинив лихоманку фондових ринків по всьому світу. Що запустило ланцюгову реакцію і чи становить падіння серйозну загрозу світові, котрий ще пам'ятає економічну кризу 2008-го - з Лондона розкаже Світлана Чернецька.

Усі табло мерехтять червоним. Це - поганий знак. Фондові індекси стрімко падають на всіх світових біржах. Найбільше втратив японський Ніккей - майже 5%. Європейські ринки трохи стабільніші, тут падіння сягнуло 3%. А все почалося зі Сполучених Штатів. Там геть несподівано і на рівному місці, індекс Доу-Джонс втратив понад 4 з половиною відсотка.

"Це все можна порівняти з погодою. Тобто із Сполучених Штатів наблизився холодний циклон. Прохолоду одразу ж відчули на європейських ринках та в інших частинах світу, приміром в Азії, у Японії", - говорить Франсуа Шал, фінансовий консультант.

Експерти одразу ж почали докопуватися до причин обвалу. Невже в економіці все так погано і слід чекати чергової фінансової кризи?

Як виявилося, все зовсім не так. Парадоксально, але лихоманку на ринках факт, що все йде надто добре. Економіка здорова і стабільна. При чому, глобально. Й процеси, що відбуваються зараз на біржах - це тимчасова корекція після дворічного майже безперервного зростання.

Обвал пояснюють новим статистичним звітом щодо зайнятості в США. Він показав, що зарплати американців виросли більше, ніж передбачалося.

"Зараз дуже важко прогнозувати, на скільки сильно впадуть ринки. Та й непотрібно. Ринки мають випустити трохи пари. Це як неслухняна дитина: деколи необхідно дати їй повередувати, щоби згодом повернути рівновагу. А до того, краще не заважати. Треба посидіти, почекати, випити ромашкового чаю", - запевняє Роберт Галвер, аналітик фондових ринків.

Багато аналітиків у обвалі звинувачують безпосередньо американського президента. Мовляв, він не міг нахвалитися, як швидко зростає ринок. А гроші ж люблять тишу. Наразі результат падіння відчули лише найбагатші люди світу. Зокрема, засновник соцмережі "Фейсбук" Марк Цукерберг за день втратив понад 3 з половиною мільярди доларів. Людям менш заможним, панікувати поки що рано.