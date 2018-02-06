Аннексированный Россией Крым по собственной "частной инициативе" посетил депутат Сената Чехии Ярослав Доубрава, которому запрещен въезд в Украину, и еще ряд чешских деятелей.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что на днях делегация чешских политиков вернулась из аннексированного Крыма, где, по сообщениям чешских СМИ, они провели встречи с российскими военными и фотографировались с флагом России.

Пресс-секретарь Сената Ева Давыдова заявила, что об инициативе депутатов в парламенте не знали.

"Мы не были ни перед, ни после того информированы об этом событии. Так считаем эту поездку его частной инициативой или действием, о которой на этом основании не можем говорить или как угодно комментировать", - заявила Давыдова.

Пресс-секретарь Сената отметила, что хотя информация об этой поездке "может быть для некоторых, например, и для сенаторов, тревожной, канцелярия Сената не получила никакой информации ни просьбы от господина сенатора Доубравы о том, чтобы этот визит стал официальной командировкой Сената или этого сенатора" .

Как сообщают чешские СМИ, в состав делегации входили также депутат парламента Чехии Зденек Ондрачек, заместитель главы коммунистической партии Чехии Йозеф Скала, глава Чешского союза бойцов за свободу Ярослав Водичка, активистка Елена Вичанова, публицист Жарко Йованович.

Напомним, в субботу, 3 февраля, группа немецких депутатов приехала в оккупированный Крым.