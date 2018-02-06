В сеть "слили" клиентскую базу "Новой Почты". В компании открестились [ Редактировать ]
В компании "Новая Почта" прокомментировали Podrobnosti.ua ситуацию с распространением в интернете данных клиентов.
"База на скріншоті в пості може належати будь-якому іншому українському підприємству, вона не містить жодних ознак того, що це дані саме "Нової Пошти". Більш того, первинний аналіз зображення на скріншоті показав, що в таблиці є дані, які відсутні в нашій поточній базі", - заявил директор по информационным технологиям группы компаний "Новая Почта" Александр Евстратов.
Также Евстратов рассказал о реакции "Новой Почты" на подобные ситуации.
"Зараз ми залучаємо до команди кращих експертів галузі, ведемо переговори з потенційними партнерами про запуск систем криптографічного захисту, про анонімізацію персональних і аналітичних даних. Реакція групи компаній "Нова Пошта" на будь-яку спробу у протиправний спосіб заволодіти даними наших клієнтів буде однозначною і жорсткою".
Ранее мы писали, что в сеть слили якобы базу клиентов компании "Новая Почта".
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