В компании "Новая Почта" прокомментировали Podrobnosti.ua ситуацию с распространением в интернете данных клиентов.

"База на скріншоті в пості може належати будь-якому іншому українському підприємству, вона не містить жодних ознак того, що це дані саме "Нової Пошти". Більш того, первинний аналіз зображення на скріншоті показав, що в таблиці є дані, які відсутні в нашій поточній базі", - заявил директор по информационным технологиям группы компаний "Новая Почта" Александр Евстратов.

Также Евстратов рассказал о реакции "Новой Почты" на подобные ситуации.

"Зараз ми залучаємо до команди кращих експертів галузі, ведемо переговори з потенційними партнерами про запуск систем криптографічного захисту, про анонімізацію персональних і аналітичних даних. Реакція групи компаній "Нова Пошта" на будь-яку спробу у протиправний спосіб заволодіти даними наших клієнтів буде однозначною і жорсткою".

Ранее мы писали, что в сеть слили якобы базу клиентов компании "Новая Почта".