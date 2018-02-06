Известная колумбийская модель plus-size Мария Хименес Пасифико заявила, что подверглась изнасилованию со стороны знакомого мужчины, когда ей было 15 лет, пишет The Independent.

"Он пригласил меня к себе домой на вечеринку. Мы выпили, и он предложил меня проводить. Он сказал, что хочет позаботиться обо мне, а вместо этого затащил в сад и изнасиловал", - заявила девушка.

Позднее она пережила еще один подобный инцидент. На этот раз ей в напиток подсыпал что-то незнакомец, после чего увез к себе домой и несколько раз подряд принудил ее к половому акту.

Впоследствии мужчина смог избежать наказания из-за провалов в памяти после автомобильной аварии.

Женщина отметила, что желала рассказать о произошедшем, чтобы придать смелость и другим женщинам, которые могут винить себя в подобных инцидентах.

Напомним, известная актриса рассказала шокирующие подробности изнасилования.