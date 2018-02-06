Известный рок-музыкант уходит со сцены [ Редактировать ]
Известный американский рок-музыкант Пол Саймон заявил, что уходит со сцены. 16 мая стартует его прощальный тур. Об этом пишет Variety.
Концерты Саймона пройдут в странах Северной Америки и Европы. Отказ продолжить давать концерты музыкант аргументировал тем, что хочет больше времени уделять семье. Музыкант также признался, что его голос по-прежнему сильный, а коллектив включает очень талантливых исполнителей.
Однако на решение музыканта также повлияла недавняя смерть гитариста и друга певца - Винсента Нгуни.
Пол Саймон - 16-кратный лауреат премии Grammy. Он также включен в Зал славы рок-н-ролла. На счету исполнителя - 13 выпущенных сольных альбомов, а также пластинки, выпущенные в составе Simon & Garfunkel.
Напомним, что Элтон Джон навсегда уходит со сцены.
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