Авиашоу закончилось крушением самолета (видео) [ Редактировать ]
В Сингапуре во время авиашоу во вторник, 6 февраля, самолет врезался в заграждение и загорелся. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на сингапурскую службу гражданской авиации.
Авария произошла в международном аэропорту Чанги около 13:24 по местному времени. Вследствие этого взлетно-посадочную полосу закрыли на несколько часов, а ряд рейсов отложили.
Самолет входит в состав пилотажной группы Южной Кореи "Черные орлы". Пилот получил легкие травмы, ему оказали медицинскую помощь.
"Поврежденный самолет был удален с взлетно-посадочной полосы №1 и началось восстановление взлетно-посадочной полосы", - сообщила пресс-служба аэропорта.
Напомним, аоенный вертолет упал на жилой квартал.
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