В Сингапуре во время авиашоу во вторник, 6 февраля, самолет врезался в заграждение и загорелся. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на сингапурскую службу гражданской авиации.

Авария произошла в международном аэропорту Чанги около 13:24 по местному времени. Вследствие этого взлетно-посадочную полосу закрыли на несколько часов, а ряд рейсов отложили.

Самолет входит в состав пилотажной группы Южной Кореи "Черные орлы". Пилот получил легкие травмы, ему оказали медицинскую помощь.

"Поврежденный самолет был удален с взлетно-посадочной полосы №1 и началось восстановление взлетно-посадочной полосы", - сообщила пресс-служба аэропорта.

Напомним, аоенный вертолет упал на жилой квартал.