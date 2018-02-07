Оперативные данные электронных торгов говорят о росте мировых цен на нефть после продолжительного падения.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле поднялись до $67,28 за баррель.

Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли до $63,91 за баррель.

Ранее мы сообщали, что Украина выплатила часть долга МВФ.