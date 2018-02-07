Вишневый электрокар Tesla Roadster, который принадлежал Илону Маску, вышел на эллиптическую орбиту и кружится вокруг Солнца.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O — Elon Musk (@elonmusk) 6 февраля 2018 г.

Впервые в истории человечества автомобиль оказался в открытом космосе.

Илон Маск рассказал, что в машине лежит книга Дугласа Адамса "Автостопом по галактике", полотенце и табличка с надписью "Don`t Panic". В авто на повторе играет песня "Space Oddity" Дэвида Боуи. Это сделано, чтобы манекену за рулем "не было скучно".

Если расчеты сделаны верно и полет пройдет по плану, автомобиль Илона Маска будет вращаться вокруг Солнца, иногда приближаясь к Марсу и Земле.

Маск отмечал, что "время от времени орбита машины будет очень близка к Марсу". Двигателей для корректировки орбиты у электрокара нет.

Напомним, автомобиль улетел в космос на ракете компании SpaceX Falcon Heavy, также мы публиковали интересные факты о ней.