Биткоин: стоимость криптовалюты резко выросла [ Редактировать ]
После продолжительного снижения цена биткоина резко начала увеличиваться. Об этом говорят данные CoinMarketCap.
Так, стоимость биткоина поднялась на 10,22% до $7 828,47
Вслед за биткоином также выросла цена других криптовалют.
Ethereum +11,37% $772,93
Ripple +10,31% $0,757032
Bitcoin Cash +6,60% $957,71
Ранее мы сообщали о росте мировых цен на нефть.
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