После продолжительного снижения цена биткоина резко начала увеличиваться. Об этом говорят данные CoinMarketCap.

Так, стоимость биткоина поднялась на 10,22% до $7 828,47

Вслед за биткоином также выросла цена других криптовалют.

Ethereum +11,37% $772,93

Ripple +10,31% $0,757032

Bitcoin Cash +6,60% $957,71

Ранее мы сообщали о росте мировых цен на нефть.