На Тайване произошло новое землетрясение [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
У берегов уезда Хуалянь снова произошло землетрясение. В этот раз магнитуда составила 4,6, передает РИА Новости.
Очаг землетрясения залегал на глубине 6 км. О последствиях новых толчков пока нет данных.
Напомним, накануне здесь произошло землетрясение магнитудой 6,5, которое привело к гибели людей и разрушению зданий.
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