У берегов уезда Хуалянь снова произошло землетрясение. В этот раз магнитуда составила 4,6, передает РИА Новости.

Очаг землетрясения залегал на глубине 6 км. О последствиях новых толчков пока нет данных.

Напомним, накануне здесь произошло землетрясение магнитудой 6,5, которое привело к гибели людей и разрушению зданий.