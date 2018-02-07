Создатели сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс напишут сценарий и снимут новую серию фильмов "Звездные войны". Об этом сообщается на официальном сайте StarWars.

"Для нас большая честь получить такую возможность, мы немного встревожены ответственностью, но очень рады начать работу, как только последний сезон "Игры престолов" будет завершен", - заявили Бениофф и Уайсс.

Новая серия фильмов не будет связана как с предыдущими сериалами по вселенной "Звездных войн", так и с новой, четвертой трилогией киносаги, режиссером которой станет Райан Джонсон, снявший восьмой эпизод франшизы - "Последние джедаи".

Ранее была названа дата выхода последнего сезона "Игры престолов".