В Эстонии пассажиров провалившегося под лед автобуса объявили погибшими

В Пярнуском уезде (Эстония) спасатели прекратили поисковые работы после того, как автобус провалился под лед, передает Parnu.postimess.

Водитель опоздал на паром и решил преодолеть путь по льду, который оказался недостаточно прочным. Микроавтобус провалился в воду.

Поиском погибших теперь займется полиция.

Накануне в Киеве обстреляли пассажирские автобусы.