В Эстонии пассажиров провалившегося под лед автобуса объявили погибшими [ Редактировать ]
В Пярнуском уезде (Эстония) спасатели прекратили поисковые работы после того, как автобус провалился под лед, передает Parnu.postimess.
Водитель опоздал на паром и решил преодолеть путь по льду, который оказался недостаточно прочным. Микроавтобус провалился в воду.
Поиском погибших теперь займется полиция.
Накануне в Киеве обстреляли пассажирские автобусы.
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