У Дніпрі вщент вигорів магазин іграшок [ Редактировать ]
Масштабна пожежа у Дніпрі. Полум'я здійнялося в магазині іграшок.
Вогонь за лічені секунди охопив майже усю будівлю, вмить знищивши товар. Далі - перекинувся на кіоски, що поруч. Вщент згоріли 4 приміщення. Стовпи диму було видно за кілька кілометрів. Підприємці та продавці до останнього намагалися врятувати своє майно від пожежі. Що могли - виносили на вулицю. На місце прибули 10 бригад вогнеборців, поліцейські та карета швидкої допомоги. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
"По причине - пока сказать не могу, работают следственные органы. Причина будет установлена чуть позже. Лаборатория работает уже. Скорее всего, это короткое замыкание или проводки или же - обогреватель, который здесь был", - повідомив Андрій Кульбач, начальник ГУ ГСЧС в Дніпропетровській області.
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