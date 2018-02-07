У Дніпрі попрощалися з волонтером Леонідом Краснопольським

У Дніпрі сьогодні попрощалися з відомим волонтером Леонідом Краснопольським, який загинув у результаті ДТП 5 лютого.

Церемонія прощання відбулася на території єврейського культурно-ділового центру Менора.

Провести волонтера в останню путь прийшли сотні людей - рідні, друзі, знайомі та військові, яким він допомагав. У Краснопольського залишилися дружина і син. Поховають загиблого на запорізькому кладовищі у Дніпрі за єврейськими традиціями.

"Сегодня мы прощаемся с ним вместе с его боевыми побратимами, вместе со всем городом. И хотим сказать, что мы гордимся таким человеком. Я уверен, что им гордится и его родной Донецк, и Днепр, и вся Украина", - наголосив Олег Ростовцев, товариш загиблого Леоніда Краснопольського.