ДТП у Харкові: Олені Зайцевій продовжили термін перебування під вартою [ Редактировать ]
19 лютого суд почне розглядати по суті справу про смертельне ДТП у Харкові 18 жовтня минулого року. Тоді загинуло шість людей, ще шестеро - були травмовані.
"Лексус" на великій швидкості, порушуючи правила дорожнього руху, зіштовхнувся із "Фольксвагеном" та полетів у перехожих. За кермом "Лексуса" була 20-річна студентка Олена Зайцева.
Вона і водій "Фольксвагена" - Генадій Дронов зараз у СІЗО. Сьогодні обом продовжили міру запобіжного заходу. І до 7 квітня вони перебуватимуть за ґратами.
Разом із кримінальним провадженням суд розглядатиме і 7 справ постраждалих. Вони вимагають від винуватців трагедії грошових компенсацій за смерть своїх близьких та втрачене здоров'я.
"Запобіжні заходи обом підозрюваним продовжені. У тому вигляді, в якому прокуратура і наполягала - тримання під вартою без можливості внесення застави до 7 квітня цього року. 19 лютого відбудеться перше засідання по суті цього кримінального провадження", - повідомила Віта Дубовик, прес-секретар прокурора Харківської обл.
"Я в котрий вже раз побачив те, що це був у нас не суд, а тільки імітація здійснення правосуддя. Ми вважаємо, що обвинувачення не є конкретним з позиції як Верховного Суду України, так і з позицій Європейського суду з прав людини", - заявив Сергій Перепелиця, захисник підозрюваного Генадія Дронова.
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