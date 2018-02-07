В Україні створили спеціальний підрозділ поліції для боротьби з організованою злочинністю [ Редактировать ]
Виклик організованій злочинності кидає Національна поліція. Для боротьби з бандитськими угрупованнями міністерство внутрішніх справ створило спеціальний підрозділ. Про це під час наради з представниками Консультативної місії ЄС повідомив голова нацполіції Сергій Князєв.
За його словами, головне завдання новоствореного департаменту - протидія небезпечним організованим групам та злочинним організаціям. Окрім цього, в МВС пообіцяли протистояти кримінальним авторитетам, які за словами Князєва, впливають на суспільні сфери життя українців. На повну силу новостворений департамент запрацює, як очікується, наприкінці року.
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