Виклик організованій злочинності кидає Національна поліція. Для боротьби з бандитськими угрупованнями міністерство внутрішніх справ створило спеціальний підрозділ. Про це під час наради з представниками Консультативної місії ЄС повідомив голова нацполіції Сергій Князєв.

За його словами, головне завдання новоствореного департаменту - протидія небезпечним організованим групам та злочинним організаціям. Окрім цього, в МВС пообіцяли протистояти кримінальним авторитетам, які за словами Князєва, впливають на суспільні сфери життя українців. На повну силу новостворений департамент запрацює, як очікується, наприкінці року.