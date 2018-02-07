У Дніпрі поліцейські намагаються через суд повернути свої премії

Патрульні поліцейські з Дніпра через суд домагаються повернути свої премії. Керівництво місцевої поліції позбавляло їх фінансових доплат до зарплатні. Кожному не нарахували щонайменше по 25 тисяч гривень. Зараз Феміда розглядає 5 позовів від правоохоронців. Подробиці - у матеріалі Олени Мендалюк.

Олександр у лавах патрульної поліції Дніпра - з перших днів її створення. Розповідає: прослужив з півроку, як усе почалося. Уперше його позбавили премії, а це - півзарплати, у жовтні 2016 - керівництву не сподобалося те, що він за чергування не склав жодного адміністративного протоколу.

"Лишали общими формулировками на основании невыполнения приказов, "неохайний" внешний вид, систематическое "порушення ПДР", - стверджує Олександр Дяченко, інспектор патрульної поліції Дніпра.

Коли на Олександра склали 10-й протокол - терпець урвався. Поліцейський вирішив через суд довести, що причини для позбавлення премій - надумані, зауваження - безпідставні, тож надбавки відібрали незаконно. Судова тяганина тривала 3 місяці. Феміда стала на бік інспектора - він відсудив у департаменту патрульної поліції 25 тисяч гривень - саме стільки йому недодали до зарплати за 2 роки служби.

"Это является прецедентом для других патрульных в плане защиты своих прав как людей, которые несут службу. В тоже время, мы понимаем, что в связи с экономической ситуацией департаменту Нацполиции не совсем выгодно допускать такой прецедент для того, чтобы он был и шел дальше, и эти деньги выплачивались. Потому что, я думаю, что это - не единичный случай", - заявив Антон Деньгуб, юрист.

У профспілці поліцейських переконані: позбавлення патрульних премій - насправді корупційна схема, яка вже не перший рік діє в структурі міністерства внутрішніх справ.

"Мы, конечно, сейчас не имеем прямых доказательств, но мы над этим работаем. У нас есть иск в суде на 10 эпизодов депремирования патрульного. Вот сейчас мы получили решение первой инстанции - удовлетворительный", - повідомив Сергій Джихур, голова профспілки "Правозахисники країни".

Олександр тримає на руках офіційні відповіді з департаменту патрульної поліції - тут вказані "зекономлені" суми на преміях патрульним у Києві та Дніпрі.

"В Днепре было снято в 2016 году 677 тысяч гривен, депримациями. В 2017 году за 9 месяцев было снято депримациями 438 тысяч гривен. По Киеву это 968 тысяч гривен за 2016 депримациями, и за январь - сентябрь 2017 года департаментом патрульной полиции Киева было снято 1 миллион 87 тысяч гривен", - розповідає Олександр Дяченко, інспектор патрульної поліції Дніпра.

Куди пішли ці гроші - правозахисники намагалися дізнатися особисто у міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Та відповідь на жодне зі звернень - так і не отримали. Не коментують ситуацію із депреміюванням співробітників - і у Дніпровському управлінні патрульної поліції.