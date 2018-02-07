В Харькове правоохранители в рамках расследования уголовного производства другого преступления обнаружили около 30 человек, которые сообщили, что их удерживают насильно, якобы с целью лечения от наркотической зависимости.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Харьковской области.

Так, по информации руководителя местной прокуратуры Руслана Скуратовича, установлено, что мужчин и женщин в возрасте от 25 до 45 лет против их воли привозили в этот дом.

"По показаниям свидетелей, что сейчас проверяются следственным путем, жертв хватали прямо на улице и доставляли в дом. Там у них отбирали телефоны, документы и личные вещи. Выход из помещения постоянно был под замком, а на окнах везде были решетки. К тому же к невольникам была приставлена охрана. Некоторые из пленников заявляют, что не видели улицы больше года", - сообщили в правоохранительных органах.

В подпольном центре изъяты медпрепараты, которые, по словам заложников, их насильно заставляли принимать. В ближайшее время будет назначена экспертиза, которая должна установить содержание препаратов и их назначения.

Напомним, в Киеве полицейского обвинили в похищении людей.