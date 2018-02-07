Зміцнення гривні: долар упав ще на 25 копійок [ Редактировать ]
Долар та євро продовжують дешевшати на готівковому ринку. Курс продажу долара впав більше, ніж на 25 копійок. Євро при цьому здешевіло більш ніж на 42 копійки. Сьогодні у київських обмінниках американську валюту купували по 27 гривень 55 копійок. Євро - по 33.50.
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