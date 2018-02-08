Сегодня астрологи рекомендуют все же взяться за дела, которые так давно откладывали в длинный ящик. Скоро конец недели, а руководство ждет от вас четких результатов и отчетов по проделанной работе.

Овен

Сегодня день будет удачным для любых переговоров. Можете планировать новые дела, оформлять договора и заключать сделки. Все запланированное сбудется.

Телец

Сегодня вам будет казаться, что вы правы абсолютно во всем. Не исключено, что вы будете распространять свое ошибочное мнение, чем навлечете на себя критику коллег и сослуживцев. Если не хотите попасть под волну осуждений, делайте все сообща.

Близнецы

Сегодня вас может ждать много дел, которые не поставят вас в глухой угол, если вы равномерно распределите свои обязанности и разложите все по полочкам.

Рак

Сегодня все сказанное вами может выступить против вас. В общем, день способствует деловой хватке. Главное, хорошо обдумывайте каждое свое действие. В погоне за карьерным ростом, не забывайте уделять внимание своему любимому человеку.

Лев

Сегодня придется обратиться за помощью к друзьям. День пойдет активно и с пользой для давно начатых дел, если вы позабудете о гордыне. Сегодня может раздаться звонок, который вы давно ждете.

Дева

Сегодня постарайтесь делать больше добрых дел, потому что все вернется вам вдвойне. Вечер стоит провести с любимым человеком. Можете посетить вместе ресторан или остаться дома и посмотреть фильм.

Весы

Астрологи советуют представителям знака быть сегодня более активными. Постарайтесь не сидеть, сложа руки, ни секунды, потому что любое действие будет на вес золота. Не обижайте своих родных и близких безразличием и укорами.

Скорпион

Сегодня вам может быть сложно найти общий язык с человеком, которого любите, и из-за любой мелочи вы окажетесь способными устроить скандал. Любыми способами старайтесь избегать конфликтов.

Стрелец

Сегодня вы сможете довести до конца дела, которыми уже давно заняты. Результат вас очень порадует. Пытайтесь больше расслабляться. Переутомления вам ни к чему, ведь не за горами новые свершения.

Козерог

Астрологи советуют Козерогам избегать споров и конфликтов. Занимайте нейтральную позиции во всем, чтобы не навлечь на себя критику. Старайтесь держаться в стороне от выяснений, которые не имеют к вам отношения.

Водолей

Не усложняйте простые вещи. Сегодня вы можете не осознанно провоцировать конфликты с любимым человеком, но страсти в отношения это не прибавит. Лучше займитесь спортом, чтобы было куда выплескивать негативные эмоции.

Рыбы

Не бойтесь пробовать что-то новое в своей жизни. Сегодня отличный день для того, что бы что-то поменять в своем образе. Измените прическу, обновите гардероб - эти новшества сегодня принесут вам особую радость.

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