Прокуратура Киевской области продолжает расследование по факту подделки и использования первым вице-президентом Федерации футбола Украины Вадимом Костюченко диплома об окончании Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт". Об этом в Facebook сообщили в Национальном комитете ветеранов войны, волонтеров и участников АТО Украины.

Комитет направил генеральному прокурору Украины Юрию Луценко официальное коллективное обращение следующего содержания:



ОФІЦІЙНЕ КОЛЕКТИВНЕ ЗВЕРНЕННЯ



Генеральному прокурору України Луценку Ю.В. з приводу неправомірних дій Костюченка В.К.



Шановний Юрію Віталійовичу!



Національний комітет ветеранів війни, волонтерів та учасників АТО України звертається до Вас як шанованого нами одного з побратимів на Майдані. Наш Комітет створений нами, учасниками бойових дій на Донбасі, як координуючий та консолідуючий орган ветеранських та волонтерських об’єднань учасників АТО з метою перетворення ветеранських та волонтерських об’єднань учасників АТО в єдину рушійну силу суспільства для захисту прав, свобод та інтересів учасників АТО та членів їх сімей, відстоювання інтересів учасників АТО на рівні органів державної влади та місцевого самоврядування, національно-патріотичного виховання як фундаменту Української державності.



Пам`ятаємо, як у найбільш буремні дні, коли Перемога здавалась примарною, Ви перебували серед нас, у нашому строю, і плече в плече, спільним духом та зусиллями ми змогли довести силу Правди. Революція Гідності, тоді так здавалось, мала нам відкрити нові шляхи існування нашої Держави, головною проблемою і бідою якої була жахлива корупція у вищих ешелонах влади. Здолавши кремлівських посіпак у м. Києві, ми – воїни АТО вирушили на Схід боронити єдність та цілісність України. Багато з нас залишили там здоров`я, і що найстрашніше – друзів, побратимів, які ніколи вже не повернуться додому. Але перемагаючи ворога зовнішнього, ми в котрий раз переконуємося, що найстрашнішим є наш внутрішній ворог – корупція.



Одіозні представники старого владного режиму тепло вмостились у крісла і звідти продовжують пити кров пересічного українця. Яскравим прикладом є колишній заступник міністра молоді та спорту, екс-заступник Деснянської РДА у м. Києві та за часів Майдану – керівник Департаменту молоді та спорту КМДА - Вадим Костюченко. Ця особа нині обіймає високий пост першого віце-президента Федерації футболу України.



Під час штурму Майдану та Будинку Профспілок, керівний штаб МВС та СБУ знаходився саме в кабінеті Костюченка, останній брав активну участь в акціях Антимайданівців, як провідний «тітушковод», організовуючи проти нас бригади бандитів, які вбивали та калічили. Ці факти давно загальновідомі ЗМІ, як доказ того неодноразові публікації, зокрема у блозі волонтера Романа Сініцина. Більше того, ці матеріали і докази, як нам достеменно відомо, вже четвертий рік перебувають у Головному слідчому управлінні ГПУ у кримінальних провадженнях. Проте, за незрозумілих причин, об`єктивної та законної оцінки діям Костюченка до цих пір органами досудового слідства не надано.



Більше того, три місяці тому широкого розголосу на телебаченні, газетах та інтернет-ресурсах набула інформація про фальшивий диплом про вищу освіту, який гр. Костюченко підробив і використовував в подальшому з метою працевлаштування на високі державні просади, у тому числі і на теперішню – першого віце-президента ФФУ. Офіційна відповідь НУ «КПІ» була оприлюднена і у ній йшлося про те, що студент Костюченко ніколи не навчався у зазначеному ВУЗі і ніяких дипломів не отримував. За вказаним фактом органами прокуратури України було порушено кримінальне провадження і все... Пройшов час, як ми дізналися з інформованих джерел, провадження тихо передали в органи поліції, і та тишком-нишком доручила розслідування одному з райвідділів поліції м. Києва. Одноепізодна проста справа лежить без руху кілька місяців, свідки по ній не допитувались, підозра не оголошувалась. Є впевненість, що використавши усі свої корупційні важелі, Костюченко «вирішив» питання по-тихому. До речі, після оприлюднення компрометуючих даних про свій підроблений диплом, Костюченко навіть на своїй Фейсбук – сторінці у соцмережах ухилився від прямої відповіді чи заперечення про дійсність диплому, що мало б привернути увагу органів слідства і виступити як одним з побічних доказів у справі.



Викликає також щирий подив, а насправді й обурення, той факт, що даний епізод злочинної діяльності Костюченка не був об`єднаний з діяннями цього знатного «тітушковода» під час Революційних подій на Майдані, які ми описали вище.



Зважаючи на викладене, просимо Вас як гаранта дотримання законності у нашій Державі, доручити підлеглим працівникам прокуратури вивчити матеріали кримінальних проваджень стосовно Костюченка в органах прокуратури і поліції, дати їм належну правову оцінку і за наявності підстав притягнути Костюченка до кримінальної відповідальності. Лише таким чином, на наше глибоке переконання, український футбол уникне відвертого сорому за те, що його керівником є типовий пройдисвіт та недолюстрований чиновник, який до цих пір цинічно продовжує спекулювати на темі патріотизму. Нам соромно, що футбольна сім`я України, до якої ми теж маємо відношення, управляється екс-регіоналом та «фальшиводипломником». Комітет вимагає справедливості та законності і сподівається на те, що Ви, Юрію Віталійовичу, спроможні виконати дані суспільству обіцянки. Справедливість вимагає професіоналізму і ми очікуємо його від Ваших підлеглих.



СЛАВА УКРАЇНІ!



З повагою,



Голова Національного Комітету Ветеранів Війни,

Волонтерів та Учасників АТО України

Толочко В.А.



Пришедший из прокуратуры ответ не оставляет сомнений: "дело Костюченко" никто не "спускает на тормоза". Расследование продолжается.



Голові Національного Комітету Ветеранів Війни,

Волонтерів та Учасників АТО України

Толочку В.А.



Другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області Ваше звернення розглянуто.



Повідомляю, прокуратурою Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №420171000000001212 за фактом підроблення та використання диплому Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут» на ім’я Костюченка В.К. за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, досудове розслідування триває.



Начальник відділу

радник юстиції

В.Пікінер

Напомним, что за подделку диплома Костюченко может угодить за решетку.