Евровидение-2018: группа Pur:Pur представила конкурсный трек [ Редактировать ]
7 февраля украинская группа Pur:Pur презентовала конкурсную песню, с которой примет участие в Национальном отборе "Евровидение-2018". За первые несколько часов, прошедших с момента релиза, сингл возглавил хит-парад украинского iTunes.
Новый сингл под названием "Fire" исполняется на английском языке. Несмотря на название песни, символ огня в ней используется не в буквальном смысле. В "Fire" говорится о том, что внутри каждого творца, художника, музыканта есть обжигающее тепло, которым он жаждет поделиться с миром, чтобы согреть сердца всех вокруг и зажечь в них огонь любви ко всему, что нас окружает.
В конкурсном выступлении Pur:Pur обещают "взять" тем же, чем и обычно - искренностью и хорошей музыкой, добавляя, что у телезрителей будет возможность увидеть историю распускающейся Вселенной.
Комментируя причины возврата в Национальный отбор, ведь в 2016 году группа уже принимала участие в конкурсе, музыканты говорят: "появилась песня которая на наш взгляд, может очень хорошо представить Украину на Евровидении. Мы уже точно знаем что принесем добро. Нам есть что сказать и делаем это мы максимально искренне".
Читайте также о том, что известно о группе Pur:Pur.
по теме
VILNA о "Евровидении": надеемся, что судьи будут выбирать не по знакомству
VILNA - новый украинский музыкальный проект, участники которого выступят на национальном отборе "Евровидения-2018" в Киеве уже 10 февраля.
VILNA о "Евровидении": конкурсная песня родилась мгновенно
Уже 10 февраля стартует национальный отбор на песенный конкурс "Евровидение-2018", который пройдет в Лиссабоне (Португалия). Под 7 номером на сцене выступит Ирина Василенко с новым музыкальным проектом VILNA. Певица рассказала нам о своем пути от мастера визуальных эффектов до национального отбора на главный песенный конкурс Европы.
The ВЙО про "Євробачення": ми йдемо за перемогою (відео)
Окрім інших боротися за право представляти країну на міжнародному пісенному конкурсі в Португалії буде один з найдосвідченіших і відомих українських гуртів - The ВЙО.
Евровидение-2018: Constantine представил конкурсную песню
10 февраля в Киеве пройдет первый полуфинал нацотбора на "Евровидение-2018", который в этом году пройдет в Лиссабоне (Португалия). Открывать первый полуфинал будет певец Constantine, который 6 февраля презентовал свою конкурсную песню "Місто".
Constantine: мы с Иваном Дорном очень близки
10 февраля в Киеве пройдет первый полуфинал нацотора на "Евровидение-2018". Откроет конкурс Constantine - молодой украинский музыкант, который стал известен благодаря популярному талант-шоу и работе с Иваном Дорном.
Нацотбор на Евровидение 2018: что известно о группе Julinoza
10 и 17 февраля в Киеве пройдут два полуфинала национального отбора на "Евровидение-2018", который в этом году состоится в Лиссабоне (Португалия). За право представлять Украину на главном песенном конкурсе Европы будет бороться также одесский коллектив Julinoza.