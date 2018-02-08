7 февраля украинская группа Pur:Pur презентовала конкурсную песню, с которой примет участие в Национальном отборе "Евровидение-2018". За первые несколько часов, прошедших с момента релиза, сингл возглавил хит-парад украинского iTunes.

Новый сингл под названием "Fire" исполняется на английском языке. Несмотря на название песни, символ огня в ней используется не в буквальном смысле. В "Fire" говорится о том, что внутри каждого творца, художника, музыканта есть обжигающее тепло, которым он жаждет поделиться с миром, чтобы согреть сердца всех вокруг и зажечь в них огонь любви ко всему, что нас окружает.

В конкурсном выступлении Pur:Pur обещают "взять" тем же, чем и обычно - искренностью и хорошей музыкой, добавляя, что у телезрителей будет возможность увидеть историю распускающейся Вселенной.

Комментируя причины возврата в Национальный отбор, ведь в 2016 году группа уже принимала участие в конкурсе, музыканты говорят: "появилась песня которая на наш взгляд, может очень хорошо представить Украину на Евровидении. Мы уже точно знаем что принесем добро. Нам есть что сказать и делаем это мы максимально искренне".

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