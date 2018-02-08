26 июля в Киеве, с живым концертным составом на фестивале UPark, выступит британский диджей и продюсер Bonobo. Об этом сообщают организаторы фестиваля в Facebook.

В сообщении говорится, что каждый из его шести студийных альбомов "можно смело назвать идеальным сочетанием расслабленной электроники, легкого джаза и ненавязчивой этники".

Свою последнюю пластинку Migration музыкант выпустил в 2017 году. Она претендовала на "Грэмми" в номинации "Лучший танцевальный альбом", трек Bambro Koyo Ganda из этого альбома попал в номинацию "Лучшая танцевальная запись".

Bonobo выступит в рамках одного фестиваля вместе с Massive Attack и Gorillaz.