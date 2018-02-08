Цена на нефть побила новый исторический рекорд [ Редактировать ]
Стоимость североморской нефти марки Brent опустилась ниже отметки в $66 за баррель. Об этом свидетельствуют оперативные данные биржевых торгов.
Так, цена нефти Brent на пике снизилась до $65,33 за баррель. Это на 2,29% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Котировки фьючерсов на нефть WTI снизились еще сильнее – на 3,06% – до $61,45 за баррель.
Аналитики отмечают, что снижение котировок произошло на фоне новостей о том, что на прошлой неделе рост добычи нефти в США составил 3,3% и достиг исторического рекорда – 10,25 млн баррелей в сутки, приблизившись к показателям России и Саудовской Аравии. Такие даннные обнародовало Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
Напомним, что курс криптовалюты обвалился на 98%.
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