Стоимость североморской нефти марки Brent опустилась ниже отметки в $66 за баррель. Об этом свидетельствуют оперативные данные биржевых торгов.

Так, цена нефти Brent на пике снизилась до $65,33 за баррель. Это на 2,29% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки фьючерсов на нефть WTI снизились еще сильнее – на 3,06% – до $61,45 за баррель.

Аналитики отмечают, что снижение котировок произошло на фоне новостей о том, что на прошлой неделе рост добычи нефти в США составил 3,3% и достиг исторического рекорда – 10,25 млн баррелей в сутки, приблизившись к показателям России и Саудовской Аравии. Такие даннные обнародовало Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Напомним, что курс криптовалюты обвалился на 98%.