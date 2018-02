Основатель некоммерческой правозащитной организации США "Electronic Frontier Foundation" (EFF) и один из основоположников современного Интернета Джон Перри Барлоу скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщает издание New York Daily News.

John Perry Barlow, who co-wrote songs for the Grateful Dead for more than 20 years, has passed away https://t.co/j3EnJyyO5I pic.twitter.com/O6IfjzSIYJ