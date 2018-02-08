В США умер один из основателей Интернета [ Редактировать ]
Основатель некоммерческой правозащитной организации США "Electronic Frontier Foundation" (EFF) и один из основоположников современного Интернета Джон Перри Барлоу скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщает издание New York Daily News.
John Perry Barlow, who co-wrote songs for the Grateful Dead for more than 20 years, has passed away https://t.co/j3EnJyyO5I pic.twitter.com/O6IfjzSIYJ— New York Daily News (@NYDailyNews) 8 февраля 2018 г.
По словам представителей EFF, Барлоу умер во сне, находясь у себя дома.
The Internet lost a hero today. EFF is mourning the loss of our visionary co-founder, John Perry Barlow. https://t.co/oaf7hgKsOL— EFF (@EFF) 7 февраля 2018 г.
"Сегодня Интернет потерял своего героя. EFF скорбит об уходе своего мудрого сооснователя Джона Перри Барлоу", - говорится в сообщении организации.
Джон Барлоу основал EFF в 1990 году вместе с Митчеллом Капором и Джоном Гилмором. Главной задачей организации была разработка законопроектов в области защиты приватности, а также борьба с попытками государства регулировать деятельность пользователей Интернета.
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