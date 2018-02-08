Полиция Китая получила очки со сканером лиц для обнаружения преступников. Правоохранители уже поймали семерых представителей криминальных группировок и 26 с фальшивыми паспортами.

Устройство китайцам поставила немецкая компания LLVision Technology Co., которая специализируется на носимой видеотехнике. "Умные очки" не продаются для гражданских и поставляются только правоохранителям.

В LLVision заявили, что это тестовый образец, который узнает человека за 100 миллисекунд из базы данных в 10 тысяч людей. В то же время исполнительный директор компании Ву Феи добавил, что точность ухудшается из-за "окружающих шумов".

Китайские ученые работают над тем, чтобы загрузить в базу данных устройства информацию об 1.3 миллиарде жителей Китая.

Тем временем компания НР анонсировала супербезопасный ноутбук.