Полиция Китая получила "умные очки" для охоты на бандитов [ Редактировать ]
Полиция Китая получила очки со сканером лиц для обнаружения преступников. Правоохранители уже поймали семерых представителей криминальных группировок и 26 с фальшивыми паспортами.
Устройство китайцам поставила немецкая компания LLVision Technology Co., которая специализируется на носимой видеотехнике. "Умные очки" не продаются для гражданских и поставляются только правоохранителям.
В LLVision заявили, что это тестовый образец, который узнает человека за 100 миллисекунд из базы данных в 10 тысяч людей. В то же время исполнительный директор компании Ву Феи добавил, что точность ухудшается из-за "окружающих шумов".
Китайские ученые работают над тем, чтобы загрузить в базу данных устройства информацию об 1.3 миллиарде жителей Китая.
Тем временем компания НР анонсировала супербезопасный ноутбук.
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