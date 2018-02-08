У світі збільшився видобуток нафти [ Редактировать ]
Кількість нафтових та газових бурових установок у світі стрімко зростає. За даними американської нафтосервісної компанії Baker Hughes.
Ця тенденція спостерігається вже другий місяць поспіль. Тільки у січні запрацювали додатково 86 бурових вишок по всьому світі. Лише у Сполучених Штатах їх кількість зросла на майже п'ять відсотків, а видобуток нафти досяг історичного рекорду - 10 мільйонів 250 тисяч барелів за добу. Ринок відреагував миттєво. Світові ціни на нафту надалі знижуються. Приміром, барель північноморської нафти марки Brent вже коштує дешевше 66 доларів.
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