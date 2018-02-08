Порошенко обговорив ситуацію на Донбасі з президентом Австрії [ Редактировать ]
Санкції проти Росії - необхідний захід. Про це у Відні на спільному брифінгу з Президентом України Петром Порошенком заявив президент Австрії Александер Ван дер Беллен. За його словами, Австрія зазнає певних економічних збитків від санкцій щодо Росії за анексію Криму та збройну агресію на сході України. Але скасування санкцій його країна не ініціюватиме, підкреслив Ван дер Беллен.
"Обов'язково треба дотримуватися мінських угод. Тому що ситуація з цивільним населенням на тих територіях є нестерпною, і ми, без сумніву, з цього приводу хвилюємся. Бажаємо, щоб мир на території України був встановлений якнайшвидше",- сказав Александр Ван дер Беллен, президент Австрії..
"Значна частина наших переговорів була присвячена ситуації на Сході нашої держави, де є російська агресія проти України. Я дуже вдячний Австрії за підтримку України в Європейському Союзі. Окремо, я хочу наголосити, і ми це обговорювали на наших переговорах, - продовження санкцій по відношенню до Російської Федерації аж до повної імплементації мінських угод", - Петро Порошенко , президент України.
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