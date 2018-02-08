Кібер-арешти та кібер-безпека. В американському Конгресі ухвалили законопроект, який повинен захищати Україну від хакерських атак. За іронією долі, того ж дня "накрили" масштабне угруповання кібер-шахраїв, яке створив і очолював українець.

"Законопроект про кібербезпеку України" ухвалила Палата представників. При чому переважною більшістю голосів: 404 "за" і тільки троє "проти". Перед тим, як остаточно стати законом, документ має ще дістати підтримку в Сенаті та підпис президента Трампа. Але перший важливий крок зроблений.

Документ передбачає підтримку України у захисті критично важливої інфраструктури країни (насамперед - об'єктів енергетики); а ще - комп'ютерних мереж у держструктурах, щоб запобігти витоку державних таємниць.

Відповідальним за цю допомогу конгресмени вибрали Держдепартамент США. А ще йому доручили знизити залежність України від російського "софту" в якому можуть бути "чорні дірки" для хакерів і загалом підвищити кіберможливості країни. Чіткого плану дій у Законі немає. Саме його Держдеп і має розробити.

Практично водночас із голосуванням у Конгресі, Міністерство юстиції зробило гучну заяву. Мовляв, накрили міжнародну хакерську мережу, створену українцем. Арешти пройшли одночасно в усьому світі, зокрема в Штатах, Британії, Австралії, Італії, Косові і навіть в Албанії.

За даними американських слідчих, мережа, названа Infroud, існувала довгих 16 років. Учасники групи не знали один одного, тільки прізвиська, а в центрі павутини був українець Святослав Бондаренко. У Штатах вважають, що хакери змогли одержати доступ до майже чотирьох з половиною мільйонів банківських рахунків і кредитних карток. Виготовляли фальшиві документи, відмивали гроші, шахраювали. Збитки оцінюють у півмільярда доларів. Мережа нагадувала фінансову пірамід, на чолі якої стояли супер-адміни, а на нижчих рівнях - до купівлі та продажу номерів "кредиток" були залучені близько десяти тисяч користувачів.

Що цікаво, за даними слідства, два роки тому українець, що заснував Infroud, загадково зник. Ніби розчинився. У прокуратурі вважають, що просто заробив так багато, що вирішив відійти від справ і "заліг на дно". Тепер його занесуть до списку найбільш розшукуваних хакерів світу.