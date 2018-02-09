В МИД рассказали, с какими странами готовят "безвиз" [ Редактировать ]
Украина ведет переговоры по поводу введения безвизового режима со странами "белого шенгенского списка". Об этом пишет "Европейская правда".
"По "шенгенском белом списке" мы работаем практически со всеми странами, и могу заверить, результаты будут. В частности, мы ведем переговоры с государствами Персидского залива - Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман и Саудовская Аравия", - рассказал директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев .
Также он добавил, что МИД ставит целью взаимной отмены визовых требований с Колумбией, Уругваем и Перу. "В Перу введен "безвиз" для украинцев в одностороннем порядке; соглашение позволит зафиксировать это на двусторонней основе. Есть проекты соглашений о "безвизе" с Багамскими островами, Вануату, Кирибати, Маршалловыми островами, Палау, Самоа, Соломоновыми островами, Тринидадом и Тобаго. Из государств, больших по размеру - Мексика, Таиланд", - добавил Погорельцев.
Однако, по его словам, это не значит, что везде будет именно "безвиз". К примеру, с Катаром речь идет о получении визы по прибытию, в аэропорту.
Добавим, что "белый шенген" - это список, в который входит около 60 стран мира, с которыми Европейский союз уже имеет безвизовый режим. Однако двусторонняя визовая либерализация ЕС не предусматривает автоматической отмены виз для третьих государств.
Напомним, что Украина ввела "безвиз" с островным государством Антигуа и Барбуда.
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