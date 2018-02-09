Как быстро заснуть: 5 действенных советов [ Редактировать ]
Сон играет важнейшую роль в жизнедеятельности человека. Его недостаток способен привести к достаточно серьезным проблемам со здоровьем. Однако бывает так, что нам тяжело заснуть. Что же делать в таких ситуациях? Об этом рассказали в Factinteres.
Эфирные масла
Применять эфирные масла рекомендуется при массаже. Сам по себе массаж прекрасно расслабляет тело. Добавив немного эфирных масел, вы усилите эффект от массажа и заснуть не составит никакого труда. Рекомендуется использовать эфирные масла лаванды, цедры мандарина и семян померанца.
Травяной чай
Некоторые травяные чаи обладают снотворными свойствами. Например, можно смешать немного мелиссы, майорана, фенхеля и боярышника. Эти травы помогут снять тревогу, успокоить нервную систему и расслабить тело. Рекомендуется использовать эти травы в чистом виде. Приобрести их можно практически в любой аптеке, без примесей и других трав.
Ужин
Согласно многим исследованиям, последний прием пищи должен быть за 3-4 часа до сна. Этого времени организму достаточно, чтобы подкрепиться и выработать нужное количество серотонина, который успокоит нашу нервную систему и упростит процесс засыпания. Лучше всего ужинать мясом, рыбой, яйцами. В качестве десерта можно употреблять бананы или темный шоколад.
Ароматерапия
Перед сном рекомендуется проветривать помещение. Это способствует скорейшему засыпанию и качественному сну. Усилить эффект можно при помощи различных ароматов. Например, можно рыспылить над постелью немного цветочной воды апельсина или лаванды. Это поможет быстрее успокоиться и заснуть. Главное, не переборщить.
Выбор постельного белья
Выбирая постельное белье рекомендуется останавливать свой выбор на натуральных материалах - шелк, лен и т. д. Что касается матраса, то лучше всего выбрать тот, который сделан из бамбукового или соевого волокна. Также можно выбрать матрас из натурального латекса.
Читайте также о 9 удивительных вещах, происходящих с нами во время сна.
по теме
Что приготовить на завтрак: 6 рецептов блюд в кружке
И даже если вам на работу нужно уходить самым ранним утром - не стоит отказывать себе во вкусном завтраке. Кружка, немного простых ингредиентов и микроволновая печь - и на работу вы уже пойдете определенно в хорошем настроении и полными сил и энергии.
Незвичайна лікарка з Хмільника протягом 30 років втілює материнські мрії українок
Охочі стати мамами шикуються до неї в черги. Незвичайна лікарка з Хмільника відома тим, що допомогла завагітніти десяткам українок, які роками мріяли про сина чи дочку. Сама жінка дітей не має - більше двадцяти років прикута до інвалідного візка. Як їй вдалося не втратити сили духу і стати прикладом для інших?
11-летняя девочка родила от 14-летнего брата
Невероятный случай произошел в Мурсии, на юго-востоке Испании. Брат и сестра вместе с родителями иммигрировали из Боливии.
Здоровье: 4 продукта для здорового цвета лица
Podrobnosti.ua подобрали для вас 4 группы продуктов, которые обеспечат вам здоровый цвет лица.
Очки или контактные линзы: что выбрать?
Не секрет, что многие люди имеют проблемы со зрением. Еще недавно у всех, кто имеет слабое зрение, был один выход - очки. Но теперь есть и альтернативный способ коррекции зрения - контактные линзы. Конечно же, и у очков, и у разнообразных контактных линз есть как свои, довольно существенные, преимущества, так и недостатки.