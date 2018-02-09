Сон играет важнейшую роль в жизнедеятельности человека. Его недостаток способен привести к достаточно серьезным проблемам со здоровьем. Однако бывает так, что нам тяжело заснуть. Что же делать в таких ситуациях? Об этом рассказали в Factinteres.

Эфирные масла

Применять эфирные масла рекомендуется при массаже. Сам по себе массаж прекрасно расслабляет тело. Добавив немного эфирных масел, вы усилите эффект от массажа и заснуть не составит никакого труда. Рекомендуется использовать эфирные масла лаванды, цедры мандарина и семян померанца.

Травяной чай

Некоторые травяные чаи обладают снотворными свойствами. Например, можно смешать немного мелиссы, майорана, фенхеля и боярышника. Эти травы помогут снять тревогу, успокоить нервную систему и расслабить тело. Рекомендуется использовать эти травы в чистом виде. Приобрести их можно практически в любой аптеке, без примесей и других трав.

Ужин

Согласно многим исследованиям, последний прием пищи должен быть за 3-4 часа до сна. Этого времени организму достаточно, чтобы подкрепиться и выработать нужное количество серотонина, который успокоит нашу нервную систему и упростит процесс засыпания. Лучше всего ужинать мясом, рыбой, яйцами. В качестве десерта можно употреблять бананы или темный шоколад.

Ароматерапия

Перед сном рекомендуется проветривать помещение. Это способствует скорейшему засыпанию и качественному сну. Усилить эффект можно при помощи различных ароматов. Например, можно рыспылить над постелью немного цветочной воды апельсина или лаванды. Это поможет быстрее успокоиться и заснуть. Главное, не переборщить.

Выбор постельного белья

Выбирая постельное белье рекомендуется останавливать свой выбор на натуральных материалах - шелк, лен и т. д. Что касается матраса, то лучше всего выбрать тот, который сделан из бамбукового или соевого волокна. Также можно выбрать матрас из натурального латекса.

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