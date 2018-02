Космическое командование ВВС США добавило запущенный 6 февраля в космос автомобиль Tesla Roadster в каталог спутников. В настоящее время машина находится на земной орбите. Об этом военное ведомство сообщило в Twitter.

Yes. We added a @Tesla Roadster to the satellite catalog. https://t.co/XhSX3qrFDU