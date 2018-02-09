Космическое командование ВВС США добавило запущенный 6 февраля в космос автомобиль Tesla Roadster в каталог спутников. В настоящее время машина находится на земной орбите. Об этом военное ведомство сообщило в Twitter.

Yes. We added a @Tesla Roadster to the satellite catalog. https://t.co/XhSX3qrFDU — AF Space Command (@AFSpace) 7 февраля 2018 г.



"Да, мы добавили Tesla Roadster в каталог спутников", - заявили в космическом командовании.



В списке машина значится под последним, 43205-м номером.



В космическом командовании отметили, что пока Tesla находится на земной орбите, они могут отслеживать ее с помощью радаров и телескопов, как и другие объекты.

Напомним, что 6 февраля SpaсeX запустила на орбиту бордовый автомобиль Tesla Roadster с водителем-манекеном за рулем.