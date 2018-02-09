После продолжительного снижения цена самой популярной криптовалюты биткоин вернулась к росту. Об этом говорят данные CoinMarketCap.

Так, стоимость биткоина поднялась до $8 147,930

Вслед за биткоином также выросла цена других криптовалют.

Ethereum - $802,440

Bitcoin Cash - $1 294,210

Ранее мы писали о том, что курс криптовалюты обвалился на 98%.