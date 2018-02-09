Биткоин: курс криптовалюты продолжает расти [ Редактировать ]
фото: Cryptonet
После продолжительного снижения цена самой популярной криптовалюты биткоин вернулась к росту. Об этом говорят данные CoinMarketCap.
Так, стоимость биткоина поднялась до $8 147,930
Вслед за биткоином также выросла цена других криптовалют.
- Ethereum - $802,440
- Bitcoin Cash - $1 294,210
Ранее мы писали о том, что курс криптовалюты обвалился на 98%.
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