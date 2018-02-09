Астрологи говорят, что сегодня звезды сулят всем знакам нейтральный день, даже больше ленивый, а мысли будут заняты мечтами и планами об отдыхе. Сегодня нужно избегать конфликтов и ссор, старайтесь не попадаться на глаза начальству, и выходные пройдут в прекрасном настроении.

Овен

Сегодня Овнам стоит быть осторожными в коммерческих делах. День может принести обманы и мошенничества. Все крупные покупки лучше отложите на другое время. Вечер проведите дома, абстрагируйтесь от людных мест во избежания негативной энергетики.

Телец

Сегодня у вас могут возникать мелкие неприятности. Но старайтесь умерить мнительность и все уладится. В этот день может усилиться ваша интуиция. Будьте сдержаннее в общении, всего одно неосторожное слово может стать причиной конфликта.

Близнецы

Сегодняшний день принесет вам много дел, которые нужно будет завершить чем скорее, тем лучше. Может навалиться все и сразу, но не стоит впадать в панику. Хорошее время для романтических знакомств.

Рак

Сегодня вам стоит проявить свою деловую хватку, потому что она может помочь изменить положение многих вещей. Учитесь доверять себе, и тогда сможете быстрее справляться со многими делами.

Лев

Сегодня звезды обещают Львам успех. Все, к чему вы так долго стремились, наконец-то начнет сбываться. Ваше дело принесет свои первые плоды, а за ними и следующие. Ваша харизма поможет вам вызвать доверие у ваших партнеров.

Дева

Сегодняшний день будет полным гармонии. Ваше обаяние и целеустремленность помогут вам приблизиться к цели. В личной жизни дела пойдут вверх, вы будете наслаждаться своим партнером и получать взаимность.

Весы

Сегодня все ваши мысли будут только о взаимоотношениях с партнером. Вас все время будут терзать сомнения, но не нужно их озвучивать, потому что в этот день огромную силу будут иметь слова, сказанные вслух.

Скорпион

Астрологи советуют Скорпионам стараться больше времени проводить на свежем воздухе. Чаще общайтесь с друзьями и семьей.

Стрелец

Сегодня вас ждет успех во всех начинаниях. Любое дело, за которые вы сегодня возьметесь, принесет вам успех, прибыль и гармонию. Вечер проведите в компании приятных вам людей.

Козерог

Астрологи советуют Козерогам быть справедливыми и рассудительными в этот день. Сегодня вы будете полны космической энергии, поэтому все запланированное пройдет максимально успешно. В этот период вы можете видеть вещие сны.

Водолей

Сегодняшний день подходит для восстановления дружеских контактов. В этот день к вам могут обратиться люди, с которыми вы когда-то утратили связь. Не лучший день для романтики. Сегодня окажутся неблагоприятными все романтические знакомства.

Рыбы

Астрологи обещаю Рыбам вполне благоприятный день. Сегодня постарайтесь набраться опыта от старших коллег, все это вам может пригодиться в скором времени. В конце дня представителей знака будет ожидать приятный сюрприз.

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