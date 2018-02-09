Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял скандальный закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

Podrobnosti.ua поговорили с председателем правления Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Василием Филипчуком о том, что этот закон означает для Украины и как нашей стране вести с дипломатической точки зрения.

"Закон відомий у нас як "антибандерівський" не робить честі Польші і є проявом тих тенденцій, які спостерігаються в цій країні протягом останніх років. Вони поєднані зі зростанням європесимізму, з посиленням уваги до власної культурної, мовної, історичної чи політичної ідентичності, що в принципі не є дивним", - считает Филипчук.

Эксперт рассказал, почему Украине не нужно ссориться с европейским соседом.

"Якщо ми говоримо про оцінку і відповідні дії з українського боку, то потрібно чітко розуміти пріоритетність та ієрархію наших загроз і завдань, які стоять перед Україною. Якби у нас не було російської агресії на сході, економічного падіння, а також погіршення соціально-економічних стандартів, то звичайно можна було б собі дозволити таке задоволення, як покритикувати поляків і увійти з ними в жорстку конфронтацію. Однак зараз Україна собі дозволити цього не може", - считает Филипчук.

Председатель правления МЦПИ также убежден, что Польша имеет огромное значение для Украины.

"Польша має дуже важливу роль, як наш, до недавнього часу, найближчий партнер і союзник в Європі; країна яка завжди нас підтримувала, яка відіграє важливу роль в ЄС і в НАТО; як країна, де працюють біля мільйона українців. І заради демонстрації тих чи інших емоцій, піддаватися на такі провокації як "антибандерівський закон" є нераціонально, нерозумно і недалекоглядно. Ми повинні чітко розуміти, що для нас є головнім, а що можна відкласти на пізніше".

Более того, новый конфликт с Польшей, по мнению Филипчука, крайне не выгоден Украине в нынешней международной политической ситуации.

"Україна має конфлікт з Росією, зіпсувала відносини з Угорщиною, проблеми у нас з Румунією і з Білоруссю. До цього нам ще не вистачало мати жорсткий конфлікт зі Польшею! Тоді виходить, що наша країна взагалі оточена кільцем ворогів. Це недалекоглядно і злочинно перед українцями, яким потрібно мати підтримку на політичному рівні з боку Польші і мати можливість туди їздити. Тому реагувати на це все дзеркально - є неправильним. Потрібно емоції відкласти в сторону. Необхідно подивитися на власні дії, які також, серед іншого, підштовхували Польшу до подібних рішень, потрібно знаходити компроміси з сусідами, а не сваритися з ними", - заявил Василий Филипчук.

Украинские дипломаты не менее виновны в том, что произошло в польско-украинских отношениях за последнее время, уверен Филипчук.

"Я думаю, що те, що трапилося - є логічним результатом дипломатичних помилок, які допускали керівництво МЗС протягом останнього часу. Той факт, що не вдалося ні передбачити, ні побудувати мережу друзів в польскому політикумі є дуже неправильним. Щонайменше це непрофесіоналізм, а в гіршому випадку, я думаю, що ми входимо в конфлікт з Польшею. В цьому, безперечно, інтерес недоброзичливців України. Насамперед це Росія, яка зацікавлена в послабленні міжнародних позицій. Я думаю, що агенти Кремля проштовхували цей "антибандерівський закон". Так само я думаю, що російські агенти з нашого боку скерували таку відповідь, яка призвела до погіршення відносин. Погіршення українсько-польських відносин вигідно Росії".

Польша, по словам Филипчука, больше не является бедной страной, с которой в Европе никто не считается.

"Наша оцінка Польші значною мірою вже застаріла і в Україні не зовсім добре розуміють чим є Польша зразка 2018 року. Це не та бідна країна, яку ми пам'ятаємо 30 років тому. Це вже зовсім інша сильна, потужна європейська країна яка низкою кроків, мудрою економічною політикою могла б дійсно стати лідером центрально-східної Європи. Більше того, будується ціла коаліція країн, які підтримують Польшу і демонструють солідарність з цією країною".

Эксперт добавил, как в дипломатическом ключе Украине необходимо выходить из сложившейся ситуации.

"Навіть якщо ця демократія привела до влади ту політичну силу, яка демонструє певні популістські чи праві прояви, але це внутрішня політика. Нам треба чітко розуміти, хто ми, а хто поляки, і знайти все ж таки дискусію і спробувати помиритися. Безперечно, що потрібно робити якомога швидше правильні висновки з цього всього. Ми в своїй емоційній оцінці дуже часто втрачаємо раціональне зерно і розуміння того, що у нас є основною проблемою, основним завданням", - рассказал председатель правления Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук.

Напомним, Президент Украины также раскритиковал скандальный закон. Также в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о заявлении украинского парламента в связи с принятием Сеймом и Сенатом Польши изменений в закон.