Умер популярный музыкант [ Редактировать ]
Основатель и барабанщик американской рок-группы Mr. Big Пэт Торпи скончался 7 февраля. Об этом сообщается на странице коллектива в Twitter.
"С разбитыми сердцами сообщаем, что наш друг, брат, ударник и один из создателей группы Пэт умер в среду, 7 февраля. Семья, группа и администрация просят уважать права на конфиденциальность в это сложное время", - говорится в сообщении.
На момент смерти музыканту было 64 года.
Он страдал болезнью Паркинсона последние несколько лет жизни.
Пэт Торпи родился в 1953 году в Кливленде. На барабанах он начал играть в семь лет. В 1983 году он переехал в Лос-Анджелес. Там он устроился работать барабанщиком в телепрограмме American Bandstand. Торпи сопровождал боем выступления гостей.
В 1988 году вместе с музыкантами Билли Шиханом и Полом Гилбертом он создал группу Mr. Big.
Напомним, умер популярный советский актер.
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