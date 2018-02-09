Женщина притворялась парнем и совращала школьниц [ Редактировать ]
В Великобритании суд приговорил 20-летнюю жительницу Северного Уэльса к 2,5 годам лишения свободы за совращение двух школьниц. Об этом сообщает Daily Post.
Сообщается, что Джордана Дэвидсон притворялась парнем, чтобы привлечь девочек. Она связывалась с ними через Facebook. По данным обвинения, преступнице было почти 19 лет, когда она совратила 13-летнюю школьницу. Однако это было не первое правонарушение: в 15-16 лет она растлила другую жертву, возраст которой не был назван.
Дэвидсон запрещено приближаться к пострадавшим в течение пяти лет. Ей также вынесено пожизненное предписание, направленное на защиту окружающих от сексуальной агрессии с ее стороны. Судья Райс Роуландс заявил, что поведение девушки было "контролирующим и навязчивым". Родственники одной из пострадавших пытались пресечь контакты с преступницей.
По закону, такая информация в деле может запрещать осужденному контактировать с детьми младше 18 лет, появляться рядом с детскими учреждениями и школами. Какие конкретно предписания были вынесены Дэвидсон, не уточняется.
Напомним, парни жестоко изнасиловали девушку.
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