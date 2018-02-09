МВФ поможет Украине создать Антикоррупционный суд [ Редактировать ]
Группа экспертов Международного валютного фонда в рамках визита в Киев, среди прочего, предоставят властям Украины рекомендации относительно законопроекта о создании Антикоррупционного суда.
Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк, передает "Интерфакс-Украина".
"Вместе с миссией прибудет несколько экспертов, которые будут работать и предоставят рекомендации относительно закона о создании Антикоррупционного суда", - сказал министр.
По словам Данилюка, сейчас именно то время, когда эта миссия МВФ необходима для того, чтобы Украина могла продвинуться далее в сотрудничестве с Фондом.
Ранее podrobnosti.ua выясняли, что не так с законопроектом Украины об Антикоррупционном суде.
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Но не газом единым интересуется в Украине МВФ. Еще одна забота Фонда в нашей стране - это создание Антикоррупционного суда. Вообще, пункты о борьбе с коррупцией давно внесены в Меморандум о сотрудничестве с МВФ, но настолько жестко выполнять эти пункты кредиторы от Украины еще не требовали.
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