Группа экспертов Международного валютного фонда в рамках визита в Киев, среди прочего, предоставят властям Украины рекомендации относительно законопроекта о создании Антикоррупционного суда.

Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк, передает "Интерфакс-Украина".

"Вместе с миссией прибудет несколько экспертов, которые будут работать и предоставят рекомендации относительно закона о создании Антикоррупционного суда", - сказал министр.

По словам Данилюка, сейчас именно то время, когда эта миссия МВФ необходима для того, чтобы Украина могла продвинуться далее в сотрудничестве с Фондом.

Ранее podrobnosti.ua выясняли, что не так с законопроектом Украины об Антикоррупционном суде.