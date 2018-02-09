Антикорупційний суд має бути створений і запрацювати вже упродовж цієї парламентської сесії. На цьому, під час години запитань до уряду у Верховній Раді, наголосив прем'єр Володимир Гройсман. Депутати, нагадаю, упродовж цього тижня так і не спромоглися внести відповідний законопроект до порядку денного.

Без цього рішення гальмується вся процедура. Документ не можуть розглядати у комітетах, а відповідно - подавати на розгляд у залі. Говорив прем'єр сьогодні і про соціальне.

Зокрема, вкотре запевнив, що ціни на газ для населення в поточному опалювальному сезоні зростати не будуть. А також, що військові пенсіонери отримають довгоочікуване підвищення. Однак, не всі. Та й коли може бути ухвалене це рішення, у лютому чи в березні, - не уточнив.

"Я хочу вас запевнити всіх сьогоднi бойових, хто воює, хто захищає нашу країну, ми не залишимо без підвищення пенсій. Але ви маєте зрозуміти, що в цій системі є ті, хто жодного разу не бачив, що таке війна, жодного разу не бачив, що таке бойові дії. Це гаїшники, обхсснікі. Це плюс 43 млрд грн у нас дефіцит пенсійного фонду 140 млрд ще сьогодні, ви хочете, щоб у нас був не 140, а 183 млрд?" - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.