Просто зараз у Печерському суді Києва обирають запобіжний захід екс-нардепові Олександру Шепелєву. Прокурори Головної військової прокуратури просять узяти затриманого під варту. У свою чергу адвокати Шепелєва подали клопотання про відведення представників сторони обвинувачення.

Мовляв, прокурори політично упереджені. До того ж, на думку адвокатів, справою має займатися НАБУ, оскільки йдеться про розкрадання бюджетних коштів. Нагадаю, Шепелєва затримали напередодні у Конча-Заспі. До цього він із п'ять років перебував у міжнародному розшуку.

"Забороняється доручати досудове розслідування кримінального правопорушення, внесене до підслідності Національного антикорупціного бюро України доручати іншому органу до судового розслідування. Прошу задовольнити відвід та відвести зазначених прокурорів", - говорить Юрій Татьков, адвокат.

"Конкретні підтвердження даних слів захисників грунтуються тільки на припущеннях. Доказів не предоставлено - чому ми саме упереджені. Просимо суд відмовити в задоволення даного клопотання, як необгрунтованого і не відповідає КПК України", - говорить Руслан Кравченко, прокурор Головної військової прокуратури України.

Нагадаю, Шепелєв був депутатом кількох скликань, від "Батьківщини" та Партії регіонів. Йому інкримінують замах на вбивство і низку фінансових злочинів. А саме - виведення з "Родовід-банку" 220 мільйонів гривень та розкрадання грошей під час рефінансування НБУ ще на 315 мільйонів.

Уперше Шепелєва затримали в 2013 в Угорщині, екстрадували в Україну, проте екс-нардепу вдалося втекти з лікарні, куди його перевели з СІЗО. Пізніше на основі міжнародного ордера Інтерполу його затримали в Росії. Україна неодноразово надсилала запити про видачу - проте російська сторона - відмовляла.