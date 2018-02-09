Кір в Україні: на Одещині зафіксували агресивний генотип вірусу [ Редактировать ]
Агресивний штам кору B3 Kabul, не схожий на зафіксований в інших областях України, виявлено в Одеській області. Цей різновид вірусу провокує більш серйозні ускладнення та високий рівень захворюваності серед людей. Про це повідомив голова Одеської обладміністрації Максим Степанов.
По всій Україні зараз розповсюджуються європейський штам вірусу D8. І лише на Одещині, окрім нього, виявили ще й B3. Зразки вірусу вже перевірили в лабораторії у Копенгагені. Європейські вірусологи підтвердили - це саме штамм В3. Загалом, від початку року на кір занедужали майже тисяча українців, більшість - діти.
Найбільше хворих на Івано-Франківщині - 804. На другому місці - Одещина - 640. Далі йдуть - Закарпатська область, Чернівецька та Львівська. П'ятеро укранців померли від інфекції.
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