Нацбанк зявив про зміцнення гривні [ Редактировать ]
Гривня зміцнює свої позиції. На міжбанку долар здешевшав ще на 8 копійок, а євро - на 15. При цьому, офіційний курс євровалюти у НБУ знизився аж на 23 копійки. Продовжує дешевшати валюта і в обмінниках. Там за "зелений" дають 27 гривень 10 копійок, за євро - 33 гривні 30 копійок.
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Курси валют: гривня продовжує зміцнювати позиції
На тлі не надто втішних біржових новин з-за океану, маємо не найгірші в Україні. Гривня зміцнює позиції. За останню добу в обмінних пунктах курс долара впав більш ніж на 18 копійок. І більше ніж на 30 копійок здешевшав Євро. Що так вплинуло на курси валют?