Курси валют: гривня продовжує зміцнювати позиції

На тлі не надто втішних біржових новин з-за океану, маємо не найгірші в Україні. Гривня зміцнює позиції. За останню добу в обмінних пунктах курс долара впав більш ніж на 18 копійок. І більше ніж на 30 копійок здешевшав Євро. Що так вплинуло на курси валют?