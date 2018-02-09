Поки більшість рибалок спостерігали, як тоне чоловік, на допомогу прийшов лише один

На Запоріжжі молодий чоловік врятував життя 70-річному дідусеві. Пенсіонер, під час риболовлі, провалився у крижану воду. Поки більшість рибалок спостерігали, як тоне чоловік, на допомогу прийшов лише один з них. Про порятунок на Дніпрі розкажуть наші кореспонденти.

Олег Ліпатов - затятий рибалка. Каже щойно трапиться вільна хвилина, виходить на Дніпро з вудками. Того дня, вирішив також натягати з лунки на вечерю карасів. Та з риболовлею не склалося.

"Когда начался клев, ну слышу, кто-то кричит, типа - помогите", - говорить Олег Ліпатов, рибалка.

Пригледівшись, побачив як майже за кілометр від нього, посеред затоки, бовтається чоловік. Олег каже, відразу здогадався, хто це. Адже перед цим розмовляв там із односельцем.

"Я ему сказал, не иди посреди залива. Дай круг, обойди залив и через село вернись додому", - говорить Олег Ліпатов, рибалка.

У крижаній воді 70-річний чоловік провів майже 20 хвилин. За цей час Олег встиг добігти до нього та витягти з ополонки за допомогою гілки.

"Что не начну поворачиваться, лед ломается, ломается. А потом я начал локтем пробивать там толщи льда. Пробился, начал перекидываться, но силы уже теряю", - говорить Микола Петрович, постраждалий.

Аби відігріти знесиленого чоловіка, Олег розпалив на березі багаття. Потім викликав рятувальників та зателефонував дружині пенсіонера. Чому повівся необачно - чоловік розповідає з посмішкою.

"А обратно шел, думаю, голос подсказывает - обойти. Потому что солнышко было, лед рыхлый. Все может быть. Так нет, скорее надо домой. Ну вот это наше чувство, второе, не правильно мне подсказало, хахаха", - говорить Микола Петрович, постраждалий.

Микола Петрович каже - щиро вдячний хлопцеві за порятунок. Адже, він один ризикнув вийти на тонкий лід та витягти його з ополонки, поки інші рибалки лише спостерігали за цим з берега.